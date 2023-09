Bandido que morreu em tiroteio em Poá tinha passagens pela Polícia e estava na rua desde 2021

O delegado titular da Delegacia de Poá, Elardo Jordão, disse que o bandido morto por policiais durante um tiroteio ocorrido na manhã desta quinta-feira (28) em uma agência bancária em Poá já tinha várias passagens pela Polícia e estava nas ruas desde 2021.

Uma das passagens, segundo ele, teria sido por roubo. Ele estava nas ruas porque já havia cumprido a pena, segundo a Polícia.

“Ele saiu do sistema carcerário em 2021, já tem algumas passagens e, entre elas, segundo essa checagem inicial, uma delas por roubo”, disse o delegado, em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. “Me desculpe o termo, mas é um xarope, um covarde, praticou um crime bárbaro”, afirmou o delegado.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira. Segundo o delegado, em entrevista coletiva à imprensa no local do crime, o homem invadiu a agência bancária, subiu até o primeiro andar, pegou a arma de uma vigilante e tocou o terror no local.

A reportagem do DS apurou com a Polícia Civil que o homem chegou a pegar mais de R$ 30 mil na agência, confirmando que ele invadiu o local para roubá-lo.

A mulher vítima era uma gerente da agência, que foi feita como refém durante o assalto. Segundo as informações da Polícia Civil, ela estava no andar de baixo e teria subido quando ouviu disparos no andar de cima.

O homem desceu e foi surpreendido pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, ele atirou contra os militares e foi atingido. O criminoso e a gerente morreram no local.

Houve correria e gritaria por parte das pessoas que estavam fora do banco. A perícia vai dizer de onde partiu o tiro que atingiu a gerente na agência. O caso está sendo registrado na Delegacia de Poá.