Boliviana é encontrada morta dentro de apartamento em Ferraz

Uma mulher foi encontrada morta dentro de seu apartamento nesta quarta-feira (28), em Ferraz de Vasconcelos. A vítima foi identificada como Solange Maldonado Muñoz e era boliviana.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), o pai da mulher informou o óbito da filha na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. De acordo como B.O, o homem, que mora na Bolívia, relatou que falou com a filha pela última vez no dia 23 de agosto. Desde então, ele enviou mensagens para Solange, mas não tinha resposta. Foi então que decidiu embarcar para o Brasil. Ao chegar no País, ele foi para a residência da filha. Ele pediu para o síndico do prédio chamar a filha, mas Solange não respondia.

Na sequência, segundo o B.O, foi solicitado que um chaveiro abrisse a porta do apartamento de Solange. Ao entrarem no imóvel, encontraram a mulher deitada em sua cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o óbito foi constatado no local. Ainda de acordo com informações do B.O, a princípio, não havia sinais de violência no corpo da mulher e no apartamento. Exames foram solicitados para descobrir a causa da morte. Uma perícia foi realizada no local. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.