Carro cai em valeta e pega fogo em Suzano; motorista fica ferido

Um carro caiu em uma valeta e pegou fogo em Suzano, na tarde desta sexta-feira (18). O automóvel caiu na valeta existente ao lado da Rua Masanosuke Shibata.

De acordo com as informações da Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 13 horas. O Corpo de Bombeiros já estava no local prestando auxílio ao condutor, que tem 35 anos.

O homem apresentava queimadura em membros inferiores e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). De acordo com o hospital, a vítima recebeu curativo em um dos pés, foi medicado e teve alta logo depois.