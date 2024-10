Corpo de jovem desaparecido desde agosto é sepultado nesta terça em Suzano

O corpo de Luciano Nakazawa Cunha, de 30 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (22), em Suzano. Ele foi encontrado morto embaixo do Rodoanel Mário Covas no dia 25 de setembro. A confirmação de que o corpo era de Luciano Nakazawa veio nesta segunda-feira (21).

Luciano desapareceu no dia 18 de agosto. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), ele estava com um amigo em uma rua na região da Casa Branca quando foram abordados por seis homens encapuzados. O amigo foi ferido por um disparo de arma de fogo, mas foi deixado pelo suspeitos, que levaram Luciano.

No dia 24 de setembro, a polícia encontrou um corpo em estado avançado de decomposição embaixo do Rodoanel, no Jardim da Saúde, em Suzano. Ele estava em uma cova rasa. O caso é investigado pelo Setor de Investigações Gerais de Mogi das Cruzes (SIG). O corpo foi velado na manhã desta terça-feira.