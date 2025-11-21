Criança de 5 anos morre afogada em Poá

Um menino de 5 anos morreu após se afogar na piscina de um condomínio residencial no bairro Vila Áurea, em Poá, nesta quarta-feira (19).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais foram acionados para atender à ocorrência na Rua Pio XII. No local, a criança já havia sido retirada da água e recebeu os primeiros socorros.
Ele foi encaminhado ao Hospital de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu e morreu.
O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Poá. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).