Polícia

Criança de 5 anos morre afogada em Poá

Afogamento aconteceu na piscina de um condomínio residencial

21 novembro 2025 - 09h54Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Um menino de 5 anos morreu após se afogar na piscina de um condomínio residencial no bairro Vila Áurea, em Poá, nesta quarta-feira (19).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais foram acionados para atender à ocorrência na Rua Pio XII. No local, a criança já havia sido retirada da água e recebeu os primeiros socorros.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Poá. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).