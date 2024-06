Criança de três anos morre após ficar sozinha em casa na Vila Figueira

Uma criança de três anos morreu após ser encontrada desmaiada por volta das 23 horas desta quarta-feira (12), na própria residência, na Vila Figueira, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de morte suspeita no pronto-socorro da cidade. De acordo com a pasta, os agentes apuraram que a vítima deu entrada no hospital sem vida. A vítima é um menino.

A mãe da criança prestou esclarecimentos e contou aos policiais que deixou seu filho sozinho para ir trabalhar. Quando ela retornou à residência, encontrou o menino desacordado na cama. A SSP informou que foram solicitados exames oa Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade