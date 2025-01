Delegacia da Mulher investiga caso de importunação sexual contra adolescentes em Suzano

A Delegacia da Mulher de Suzano está investigando um caso de importunação sexual contra duas adolescentes. O caso ocorreu no dia 17 de janeiro, na Vila Sol Nascente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), a mãe das vítimas relatou que as jovens, de 15 e 17 anos, estavam brincando em uma rua do bairro, em frente a casa da avó. De repente, ambas viram um homem dentro de um veículo olhando para elas. Elas decidiram ir embora para casa.

Ainda segundo o B.O, uma delas estava de bicicleta e notou que o carro do suspeito estava parado mais a frente. Ao se aproximar do veículo, o homem abaixou o vidro do carro, mostrando que estava com as calças abaixadas, com o órgão genital para fora e se masturbando.

A menina se assustou e gritou “nojento” e correu junto com sua irmã. Elas voltaram para casa e informaram a mãe sobre o ocorrido. Conforme o B.O, vizinhos ofereceram imagens de câmeras de segurança, possibilitando a identificação do veículo, um Vectra predominantemente cinza, e a placa. As adolescentes descrevem o suspeito como um homem branco, olhos claros e careca.

Em um grupo de um aplicativo de mensagens, moradores relataram que o mesmo homem foi visto rondando pelo bairro um dia antes do crime.