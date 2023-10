Denarc fará curso gratuito sobre prevenção às drogas

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) promove a 7ª edição do curso de Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas. O evento tem como objetivo capacitar profissionais e interessados na área da prevenção ao uso e abuso de drogas, proporcionando conhecimentos e ferramentas para atuarem como agentes multiplicadores.

O curso será ministrado de graça entre os dias 17 e 19 de outubro na Igreja O Brasil para Cristo Vila Maluf, localizado na Rua Dr. Aniz Fadul, 667. Ao todo são 100 vagas disponíveis, os interessados devem ser maiores de 18 anos e devem realizar a inscrição através do site Sympla link até segunda-feira (16).

Para garantir a entrada na formação, é necessário entregar um quilo de alimento não perecível no primeiro dia da capacitação. Toda a arrecadação será destinada ao órgão municipal. O curso conta com apoio do grupo Amando Vidas e do Instituto Oba!.

A condução do processo estará a cargo de profissionais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e pela Divisão de Prevenção e Educação (Dipe) da Polícia Civil, que trarão temas diversos na área, como farmacologia e as reações das drogas no organismo; a legislação vigente acerca do consumo e do tráfico de entorpecentes; o debate sobre técnicas de abordagem da problemática nas comunidades; e a importância da responsabilidade familiar acerca do assunto.

O líder do Grupo de Apoio Amando Vidas, Dario Rocha, destaca a importância de participarem do curso. "Por meio desse importante treinamento junto às equipes do Denarc e da Dipe, será possível formar pessoas para que estas levem a prevenção e o cuidado a mais lugares, garantindo maior segurança e apoio a quem mais precisa. Por isso, convidamos a todos para participar",contou.