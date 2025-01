Dois homens são mortos a tiros dentro de clínica de reabilitação em Suzano

Dois homens foram mortos a tiros dentro de uma clínica de reabilitação na noite desta quarta-feira (1°), no Jardim Restinga, em Suzano. As vítimas seriam o proprietário da clínica e um interno e que mantinham um relacionamento, de acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O). Eles tinham 22 e 38 anos. Ninguém foi preso.

De acordo com o B.O, policiais militares foram ao local após uma denúncia de tentativa de furto, mas ao chegarem no local, foram informados que dois homens entraram no estabelecimento e foram em direção a um quarto, nos fundos da clínica, e atiraram contra duas pessoas. Na sequência, ambos fugiram.

Uma testemunha relatou que homem, usando touca ninja, abordou uma pessoa que fazia a ronda pela clínica. O suspeito exigiu que fosse levado até o quarto onde as vítimas estavam.

Ainda segundo o B.O, o padrasto de uma das vítimas prestou depoimento e relatou que o enteado era um ex-interno de uma outra clínica de reabilitação. Há cerca de sete meses, o proprietário desta clínica propôs uma sociedade com a vítima, para que ele cuidasse do estabelecimento situado no Distrito de Palmeiras. De acordo com o B.O, o estabelecimento foi adquirido de uma terceira pessoa, não sabendo informar de quem se tratava, mas que existiam documentos dessa negociação.

Conforme as informações do B.O, as dívidas da clínica não estavam sendo pagas e que o responsável pelo pagamento era o proprietário com quem fez a negociação. O enteado chegou a relatar ao padrasto que recebia ameaças e chegou a dar um carro para os suspeitos que cobravam o pagamento.

Então, o enteado alterou a forma de pagamento e que, no dia 30 de dezembro, recebeu ameaças do homem com que fez o negócio por conta da atitude.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano e será investigado pelo Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes. A motivação do crime ainda é investigada.