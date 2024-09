Duas pessoas ficam feridas após carro atingir moto em Mogi

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com uma moto na Avenida Carlos Ferreira Lopes, na tarde desta terça-feira (3), em Mogi das Cruzes, ao lado do Centro Universitário Braz Cubas, na Vila Mogilar. Os dois ocupantes da moto, um homem e uma mulher, foram socorridos ao Hospital das Clínicas Luiz de Pinho de Melo.

De acordo com o Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu), a mulher, de 20 anos, foi medicada e encaminhada ao hospital. Ainda segundo o órgão, o homem estava aparentemente estável. A idade não foi revelada. O motorista do veículo não se feriu. A ocorrência foi atendida em conjunto ao Corpo de Bombeiros e acompanhada pela Polícia Militar (PM). Uma parte da via foi fechada para o atendimento às vítimas.