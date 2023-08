Dupla que aplicava o 'golpe da cartela de ovos' é presa pela Polícia em Arujá

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (18), dois homens apontados como autores do “golpe da cartela de ovo”. Eles foram detidos em Arujá, mas segundo a PM, fizeram vítimas em outros locais da região.

A detenção aconteceu após o sistema de monitoramento da cidade detectar a entrada de um Fiat Mobi preto com suspeita de estelionato. De acordo com a Polícia Militar, as equipes iniciaram as buscas pelas ruas de Arujá e localizaram o carro por volta das 9h40 na altura da Rua Belmiro Barbosa, no Centro Residencial.

Em três oportunidades, os militares deram ordem de parada e foram ignorados pelos indivíduos. Porém, os policiais conseguiram fazer a abordagem e revistar os homens.

No veículo havia uma maquininha de cartões escondida atrás da capa do câmbio, além de diversos cartões em nomes diferentes.

Inicialmente, os suspeitos negaram o crime, mas depois acabaram confessando que vendiam a cartela de ovo por R$ 18 e, na hora de passar o cartão, colocavam valores maiores.

Segundo a Polícia, eles, inclusive, disseram que haviam acabado de fazer uma vítima alguns quarteirões acima do local da abordagem. Na ocasião, de acordo com os policiais, a vítima comprou duas cartelas de ovo (R$ 36) e os golpistas passaram duas vezes o valor de R$ 2.036,00.

Um dos indivíduos já tinha passagem por outro crime e, segundo a Polícia, ambos já cometiam o golpe há algum tempo. A Polícia já fez contato e descobriu que há outros boletins de ocorrência registrados da mesma natureza e envolvendo o mesmo carro.

Ambos receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Arujá. O caso foi registrado como furto qualificado mediante fraude com concurso de pessoas.