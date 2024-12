Equipes da Romo retiram de circulação 4 motos irregulares

Atendimentos realizados pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano nas últimas segunda, terça e quinta-feira (02, 03 e 05/12), resultaram no recolhimento de quatro motocicletas em situação irregular. Os veículos estavam sem os itens obrigatórios e foram encaminhados ao pátio municipal.

A primeira ocorrência foi registrada ao meio-dia, na rua General Francisco Glicério, no centro. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo conduzindo uma Honda Twister, de cor amarela, sem os retrovisores. Na abordagem, foi constatado que o motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde 2020, além da irregularidade do veículo. O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) foi acionado para aplicar as multas cabíveis e a motocicleta foi recolhida.

Mais tarde, por volta das 19 horas, durante uma ronda na Cidade Edson, os guardas chegaram à rua Horácio Nelson Rondinelli e flagraram um motociclista conduzindo uma Honda CG, vermelha, sem retrovisores. Além disso, o homem não possuía carteira de habilitação. O GPA foi novamente acionado para aplicar as multas pertinentes e o veículo foi encaminhado ao pátio municipal.

No dia seguinte, no mesmo bairro da ocorrência anterior, os agentes flagraram um homem pilotando uma Honda Titan, azul, na rua Bahe Macedo, trafegando no sentido contrário da via. Foram emitidos sinais de parada e a abordagem ocorreu logo à frente. Durante a vistoria, foi confirmado a ausência dos retrovisores e que os pneus estavam em condições inadequadas para circulação. Nesta ação, foi solicitado o apoio da Força Patrulha para aplicar as multas e acionado um guincho para levar a motocicleta ao pátio.

Por fim, na quinta-feira, às 19h40, durante o início da operação “Natal Seguro”, os guardas trafegavam pela rua Tiradentes, no centro, quando notaram um indivíduo conduzindo uma moto Haojue DK, preta, que emitia um barulho excessivo, chamando a atenção. Feita a abordagem, foi constatado que o veículo estava sem retrovisores e que o condutor era menor de idade, não possuindo permissão para conduzir. Foi necessário acionar a Força Patrulha para apoiar no recolhimento do veículo ao pátio.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a atenção e o empenho dos agentes são fundamentais para identificar e corrigir essas irregularidades no trânsito. “É preciso estar atento para perceber e notificar essas infrações, que muitas vezes passam despercebidas, mas podem representar riscos graves para a segurança dos motoristas”, afirmou.