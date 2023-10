GCM de Arujá localiza moto roubada do marido da jornalista Ana Paula Padrão

OCORRÊNCIA

Ao ser abordado por dois bandidos, o empresário Gustavo Diament abandonou a moto e correu, acabando por se ferir gravemente, ao cair em uma vala de sete metros durante a fuga. Após ter sido socorrido e levado para um hospital particular de Arujá, ele foi encaminhado para outra unidade hospitalar, na Capital, e segue acompanhado pela equipe médica.

Tudo começou, conforme explicou o secretário municipal de Segurança, Washington Luis Adami, quando a ocorrência do roubo foi transmitida e a motocicleta Honda X-ADV 750 foi vista pela GCM e pelo policial militar que ficam no monitoramento das várias câmeras do COI, na sede da própria Guarda Civil Municipal de Arujá. Foi quando avistaram uma moto com as mesmas características e emplacamento passando pelos radares com tecnologia OCR, instalados em vários pontos da cidade.

A Guarda Municipal chegou a patrulhar com vistas à motocicleta, porém, não conseguiu localizá-la no dia. Entretanto, dias depois, chegou uma denúncia anônima de que a moto estaria no meio do mato em uma área afastada. De posse das coordenadas fornecidas pelas informações, os GCMs Almeida, Casado, Fabiana, Teski, Santana, Alves e Capistrano, supervisionados pelo comandante Oliveira, conseguiram localizar o veículo abandonado e com algumas avarias.

As Polícias Militar e Civil foram acionadas posteriormente e apoiaram a ocorrência, ficando a cargo da Polícia Civil as investigações em torno do caso para a identificação e prisão dos criminosos.

A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou, na noite do último sábado (28), em um matagal no bairro Estância Arujá, a motocicleta roubada do marido da jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão, que fora vítima de roubo no último dia 22 na rodovia Presidente Dutra, nas proximidades. A ação foi possível graças ao novo sistema de monitoramento da Prefeitura de Arujá, inaugurado recentemente pelo prefeito Luis Camargo, o Dr Camargo, e denominado Centro de Operações Integradas (COI).