GCM de Ferraz prende homem procurado pela Justiça que conduzia moto roubada

Dentro das atividades da Operação Natal Seguro, deflagrada em Ferraz de Vasconcelos desde o dia 30 de novembro, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz prendeu na tarde desta última quarta-feira (11) um homem procurado pela Justiça, portando uma moto roubada e apresentando nome falso para ludibriar a guarda. O fato ocorreu na Avenida Brasil, região Central.

Segundo a guarda, um morador do estado do Rio Grande do Sul entrou em contato com a GCM de Ferraz de Vasconcelos alegando que estava recebendo multas de sua motocicleta, mas que o mesmo numa esteve em Ferraz, sendo uma típica característica de “clonagem” de veículo ou “dublê” (linguagem popular). Desta forma, a Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, passou a buscar pelas câmeras espalhadas pela cidade e a placa da moto foi identificada pela região central.

Ao chegarem até o local, no qual estava sendo monitorado em tempo real, os guardas se depararam com um suspeito e sua esposa que, a princípio, mentiu a informação do seu nome, não apresentava a documentação da motocicleta e nem documento pessoal com foto, e alegou que se tratava de um mal-entendido. Contudo, os GCMs verificaram em consulta ao chassi e motor, foi constatado que se tratava de um produto de roubo. Ao indagarem ao homem, ele disse que a moto era emprestada e que não sabia sobre o assunto. Mais uma vez titubeou sobre o seu nome completo até que revelou que era procurado pela Justiça e perguntou quanto seria o “acerto” para que o mesmo pudesse deixar o local sem ser preso. O mesmo foi detido em flagrante e conduzido para a Delegacia da cidade

Pelo delegado de plantão, o homem foi indiciado por captura de procurado, receptação de veículo (artigo 180), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311), corrupção ativa (artigo 333) e falsa identidade (artigo 307).

A vítima que teve a motocicleta roubada foi informada da recuperação da mesma, o homem do Rio Grande do Sul que estava com a placa de sua moto clonada foi avisado do desfecho do caso e o suspeito ficou à disposição da Justiça.