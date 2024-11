GCM de Ferraz prende suspeito de furtar escola municipal

A Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil informa que a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz prendeu em flagrante um homem que havia furtado uma escola municipal. O desfecho do crime se deu graças à Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, e ligação anônima de populares.

Segundo a guarda, os mesmos estavam em patrulhamento em busca do suspeito que havia furtado um estabelecimento de ensino municipal, no qual tinham as características do meliante por meio do Monitora Ferraz. Os GCM’s lograram êxito quando as câmeras detectaram o homem transitando pelas ruas da cidade. Também uma ligação anônima foi recebida de um popular que notou uma movimentação suspeita por parte do elemento no local supracitado.

Durante a abordagem, o suspeito negou os fatos, mas estava transportando consigo os frutos do furto, a saber: duas facas ainda na embalagem, uma caixinha de som e um projetor. Ele alegou que apenas achou uma mochila com os pertences, mas preferiu o silêncio quando informado que havia imagens dele pelo sistema de segurança de Ferraz de Vasconcelos.

O homem e o fruto do ilícito foram conduzidos até a Delegacia da cidade, no qual foi enquadrado perante a Lei, ficando à disposição das autoridades. A diretora do estabelecimento de ensino municipal foi comunicada e identificou os produtos furtados.

Para denúncias anônimas, basta entrar em contato com a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil pelos números 4679-4334 e 4677-3112.