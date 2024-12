GCM de Ferraz realiza flagrante pela Guardiã Maria da Penha

A Guarda Civil Municipal (GCM de Ferraz), por meio do programa Guardiã Maria da Penha, foi crucial na defesa e proteção da vida de duas mulheres, mãe e filha (14 anos), no bairro Jardim Faleiros. O suposto agressor foi detido em flagrante por agressão a sua esposa e filha.

Segundo dados ofertados pelo Boletim de Ocorrência (B.O.) a vítima (esposa) relatou que o seu companheiro chegou de madrugada em sua residência com violência verbal para a filha de 14 anos, no qual a questionava por não haver “comida pronta” para ele, e pelos afazeres domésticos que a menina se limitava a fazer. Na sequência, o homem passou a agredir fisicamente a sua própria filha biológica, com puxões de cabelo, empurrões, socos na cabeça e a aplicação de um golpe de enforcamento conhecido por mata-leão. A mãe interviu em defesa de sua filha e ambas passaram a ser agredidas por um “cabo de vassoura”.

Os vizinhos do casal perceberam toda a situação e apelaram para falar com as vítimas, pedido negado pelo homem que ceceou a liberdade de “fala” das mulheres, limitando-se a dizer que estava tudo bem em sua residência. As agressões voltaram e os vizinhos interviram mais uma vez, sem sucesso de diálogo e ao ouvirem do suposto agressor a frase que eles (os vizinhos) estavam “pagando de louca”, resolveram acionar a GCM de Ferraz, via telefone, no qual chegou rapidamente uma viatura da Guardiã Maria da Penha.

Segundo a guarda, ao chegarem ao local trataram em retirar às vítimas com segurança e, em seguida, acompanharam a rendição do homem, no qual a fez sem resistência. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional e o suposto agressor levado até a Delegacia da cidade.

Em solo policial, o homem foi acusado em flagrante pelos crimes de Lesão Corporal (artigo 129) e Violência Psicológica contra a Mulher (artigo147-B), ambos do Código Penal, ficando o mesmo à disposição da Justiça.

Vale salientar que a cidade de Ferraz de Vasconcelos possui o “Botão do Pânico” destinado para mulheres com medida protetiva ativa por meio de um aplicativo. Apenas em 2024, o dispositivo foi acionado por 19 vítimas, das quais foram amparadas de imediato pela equipe da GCM Guardiã Maria da Penha. Todas as vítimas em questão passam bem e tiveram as suas vidas preservadas.

A população pode realizar denúncias anônimas sobre agressões a mulheres pelos números 4679-4334 e 4677-3112.