GCM de Itaquá desativa casa bomba e apreende 576 porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desativou, na tarde desta terça-feira (1), uma casa bomba no Jardim Maragogipe. No local, foram encontradas 576 porções de drogas, além de maquininhas de cartão e R$ 100 em dinheiro.



Os agentes estavam em patrulha quando receberam uma denúncia anônima de que um imóvel do bairro estava sendo utilizado como armazém de entorpecentes. Ao chegarem no local, que não havia ninguém, os agentes encontraram maconha, cocaína, haxixe e skank.



O caso foi apresentado na Delegacia Central e a GCM de Itaquá pode ser acionada pelo 153.