GCM de Itaquá descobre desmanche clandestino e prende dois por tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba descobriu um desmanche clandestino com 55 peças de automóveis no Jardim São Paulo e prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas no bairro Pedreira. A operação ocorreu entre a noite de quinta (5) e a madrugada desta sexta-feira (6) com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas.

Os agentes chegaram ao desmanche após uma denúncia que apontava pra um possível local de poluição ambiental e movimentação suspeita. Segundo vizinhos, o imóvel aparentava estar abandonado, mas frequentemente era utilizado para armazenar peças de veículos.

No local, foram encontradas 55 peças automotivas de diferentes marcas e modelos, incluindo som, bancos, amortecedores, escapamentos, baterias, rodas, câmbios e até tanques de gasolina. Também foram apreendidos materiais como plásticos para embalagens e ferramentas utilizadas no manuseio dos itens.

Os agentes identificaram um crime ambiental no interior do terreno, onde havia galões com produtos químicos espalhados, muitos já vazios, derramados no chão. Um córrego passa ao lado do imóvel e pode ter sido contaminado. Não havia ninguém no local.

Já no Pedreira, os agentes montaram um cerco em um ponto conhecido pela intensa movimentação de venda e uso de drogas. Dois suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados. Durante a abordagem, eles confessaram estar comercializando entorpecentes. Com a dupla, foram apreendidas 205 porções de drogas, sendo 81 de maconha, 87 de cocaína e 37 de crack, além de R$ 32 em dinheiro trocado.

"Não toleramos qualquer atividade ilícita em Itaquá, principalmente quando envolve grandes quantidades de peças sem identificação. Vamos seguir atuando em toda a cidade para combater a criminalidade", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

"Quando fechamos um desmanche, fechamos também um ciclo do crime, onde quem rouba consegue repassar as peças para que sejam comercializadas. O tráfico também está sendo combatido diariamente e vamos seguir com o foco na segurança pública", completou o prefeito Eduardo Boigues.

Os casos foram levados ao conhecimento da Delegacia Central e os dois homens permanecem à disposição da Justiça. A população pode realizar denúncias pelo telefone 153.