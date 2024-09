GCM de Itaquá estoura duas casas-bomba, apreende 6,4 mil porções de drogas e detém um suspeito

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou uma operação, entre sexta-feira (30) e domingo (1º), que resultou na descoberta de duas casas-bomba, na apreensão de 6,4 mil porções de drogas e na detenção de um suspeito.

Na sexta-feira, durante uma patrulha no Jardim Maragogipe, as equipes localizaram uma casa usada como depósito de drogas, conhecida como "casa-bomba". No local, um suspeito foi preso. Foram encontradas 303 porções de cocaína, 197 de maconha, 68 de skank e 30 porções de K9, todas escondidas em um bunker sob um piso falso.

Além das drogas, a GCM apreendeu um aparelho celular e documentos relacionados à contabilidade do tráfico. O total de entorpecentes apreendidos nesta ação foi de 598 porções, com um prejuízo estimado para o tráfico de R$ 6,1 mil.

No sábado, a operação chegou a outra casa-bomba, desta vez no Jardim Monte Belo. Foram encontradas 2.320 porções de crack, 1.953 de cocaína, 1.170 de K9, 300 de maconha, 100 de skank e 50 comprimidos de ecstasy. Além das drogas, foram apreendidos R$ 3 mil em espécie, dois rádios comunicadores e um aparelho celular. O prejuízo estimado para o crime organizado nesta segunda ação foi de R$ 58,4 mil.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.