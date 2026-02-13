Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 13/02/2026
Polícia

GCM de Itaquá recupera produtos avaliados em R$ 60 mil

Materiais de construção civil e fiação furtados foram localizados em imóvel desabitado na Vila Sônia

13 fevereiro 2026 - 11h24Por de Itaquá
GCM de Itaquá recupera produtos avaliados em R$ 60 milGCM de Itaquá recupera produtos avaliados em R$ 60 mil - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba localizou, na quarta-feira (11), na Vila Sônia, produtos de fiação e maquinários de construção civil furtados de empresas que atuam no Alto Tietê. A carga recuperada foi avaliada em R$ 60 mil.

Os itens estavam armazenados em uma residência desabitada. No local, a GCM encontrou 12 máquinas, entre elas um motovibrador de concreto, martelo demolidor, duas serras circulares, marteletes, parafusadeira, esmerilhadeiras, bomba d’água, além de outros equipamentos utilizados na construção civil. Também foram apreendidos 192 rolos de fios elétricos, totalizando milhares de metros de cabos.

“A recuperação desses materiais é resultado do trabalho de inteligência e do patrulhamento constante realizado pela GCM. Continuaremos intensificando as ações para coibir furtos e receptação no município”, disse o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

O prefeito Eduardo Boigues destacou a importância da atuação rápida da corporação. “Seguimos investindo na estrutura e valorização da nossa GCM para garantir mais segurança à população e às empresas que geram emprego na cidade. Essa ação demonstra que a nossa gestão atua fortemente no combate à criminalidade.”

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação para identificação dos responsáveis e restituição dos bens às empresas. “A atuação integrada têm fortalecido as operações da GCM. Nosso objetivo é garantir tranquilidade aos comerciantes, empresários e moradores de Itaquá”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.
 

