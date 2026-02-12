GCM de Mogi captura um procurado por furto e prende outro com mais de 3 kg de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes capturou um homem procurado pela Justiça por furto e prendeu outro por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (11/02). No segundo caso, o suspeito confessou que estava vendendo drogas e, com ele, foram encontrados 3,130 quilos de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha.

Por volta das 21h, uma equipe da Guarda fazia patrulhamento preventivo no distrito de Braz Cubas quando percebeu a atitude suspeita de um homem que passava a pé pela avenida Julio Simões. Ele carregava uma mochila nas mãos e, quando viu a viatura, fugiu correndo em direção a uma área de construção.

Os GCMs o seguiram e conseguiram alcançá-lo. Durante a abordagem, o suspeito confessou que fazia a venda de entorpecentes e, na mochila que ele carregava, foram encontradas 764 porções de cocaína, 453 de crack e 694 de maconha, totalizando, em quilos, mais de 3,130, além de R$ 142 em dinheiro trocado.

O homem foi conduzido pela equipe à de Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde também foram entregues à autoridade de plantão os entorpecentes apreendidos.

Captura de procurado

Na mesma noite, às 23:49, a GCM localizou e capturou um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de furto, na Vila Natal. A atitude suspeita do homem, que carregava um saco preto e se assustou com a presença dos guardas, chamou a atenção da equipe.

Em consulta ao sistema criminal, foi constatado o mandado de prisão por furto e o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso para as devidas providências da autoridade policial.