GCM de Mogi localiza veículo furtado há sete meses; motorista é preso

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes localizou um veículo furtado há sete meses na segunda-feira (13), na Rua Adriano Pereira, no Distrito de Jundiapeba. O motorista que conduzia o veículo foi preso.

De acordo com a corporação, o veículo estava com placas e documentação adulteradas. O Centro de Operações Integradas (COI) flagrou a passagem do automóvel com emplacamento suspeito por um dos equipamentos, que tem a função de ler placas e confrontar informações com o banco de dados de ocorrências.

Segundo a Prefeitura, com a suspeita, a GCM foi acionada e abordou o veículo. Os agentes fizeram a verificação das placas e o QrCode não apresentou leitura. Também foi constatado que o número do motor identificava um veículo semelhante, mas com registro de placa diferente e com queixa de furto há sete meses. Os agentes observaram ainda que a documentação apontava para um carro de marca e emplacamento diferentes.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil.