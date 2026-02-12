Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Polícia

GCM de Suzano apreende entorpecentes no Jardim Colorado

Atendimento ocorreu por meio da Força Patrulha na avenida Taiaçupeba

12 fevereiro 2026 - 16h23Por De Suzano
material foi recolhido e levado para a Delegacia de Polícia Centralmaterial foi recolhido e levado para a Delegacia de Polícia Central - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, localizou na tarde da última segunda-feira (09/02) uma sacola contendo 162,7 gramas de entorpecentes durante patrulhamento no Jardim Colorado, pouco antes das 13 horas.

Na ocasião, foram localizados 52,8 gramas de crack, 89,2 de maconha, 6,1 de cocaína, 2,7 de ecstasy e 11,9 gramas de haxixe, substância derivada da maconha. Também foram apreendidos R$ 60,75.

A ação teve início quando uma equipe avistou um indivíduo que passou a correr ao perceber a aproximação da viatura na avenida Taiaçupeba. Durante a fuga, ele jogou um volume ao solo, que foi localizado logo na sequência. O material foi recolhido e levado para a Delegacia de Polícia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou que os agentes da GCM estão de prontidão para atender os moradores. “Nosso trabalho é contínuo, por isso estamos prontos para atender a população, seja por meio de denúncia ou por meio de patrulhamento”, apontou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.  

