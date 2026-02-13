GCM de Suzano localiza 175 porções de drogas em duas ocorrências nesta semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou 175 porções de entorpecentes em duas ocorrências registradas nas últimas quarta e quinta-feira (11 e 12/02), nos bairros Jardim Colorado e Jardim Europa. As ações foram realizadas por equipes da Patrulha Maria da Penha e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). Ao todo, foram retirados de circulação 258 gramas de drogas, além de R$ 50. Todo o material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil.

A primeira ocorrência foi registrada na quarta-feira (11/02), às 10h15, na avenida Taiaçupeba, no Jardim Colorado. Durante patrulhamento preventivo, a equipe da Patrulha Maria da Penha visualizou dois suspeitos que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Durante a evasão, um dos suspeitos dispensou uma sacola.

Na verificação do material abandonado, os agentes localizaram 13 porções de maconha, 40 porções de cocaína e R$ 50 em dinheiro. O conteúdo foi apresentado na Delegacia de Polícia Central.

Já na quinta-feira (12/02), às 11h30, a equipe do GPA foi acionada pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista após denúncia sobre possível tráfico de drogas na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa.

Após chegarem ao endereço, os guardas visualizaram um indivíduo que também fugiu ao notar a presença das viaturas, entrando em uma área de vegetação. Durante buscas no entorno, foram encontradas sacolas plásticas escondidas no mato contendo 55 porções de cocaína, 35 de crack e 32 de maconha. No local também foram encontrados diversos pinos plásticos vazios, normalmente utilizados para acondicionar entorpecentes. Todo o material foi apresentado no 1º Distrito Policial do Boa Vista, onde a autoridade policial adotou as medidas cabíveis.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, as ações mostram a atenção constante da GCM às demandas dos bairros. “Nosso trabalho é diário. Atuamos tanto no patrulhamento preventivo quanto no atendimento às denúncias da população. Cada ocorrência atendida representa mais segurança para quem vive na cidade”, destacou o titular da pasta.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.