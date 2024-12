GCM detém homem armado em supermercado no Jardim Europa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, no último domingo do ano (29), um homem armado dentro de um supermercado no Jardim Europa. A ação foi realizada por agentes da Força Patrulha, com o apoio de equipes de outros grupamentos. O suspeito e a arma de fogo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

O caso teve início por volta das 14h30, quando funcionários de um supermercado localizado na estrada Takashi Kobata avistaram um indivíduo entrar no estabelecimento com uma arma na cintura e solicitaram o apoio da GCM. A equipe, ao chegar ao local, aguardou que o suspeito saísse do comércio. No estacionamento, ele foi abordado, mas resistiu à ação, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Com o homem, que tem 39 anos, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições.

Devido à resistência apresentada, ele sofreu escoriações e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). Após receber os cuidados necessários, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Central, onde permaneceu detido por porte ilegal de arma de fogo e resistência. A ocorrência contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e do Canil da corporação.

O secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou a atuação prática e eficiente da equipe da GCM no caso. “A atuação precisa e coordenada dos agentes foi essencial para evitar que a situação saísse de controle, assegurando a segurança de todos os envolvidos, incluindo os frequentadores e funcionários do supermercado. Ações como essa reforçam o preparo técnico da nossa GCM, além de destacar a importância do trabalho conjunto entre os grupamentos da corporação”, afirmou o chefe da pasta.