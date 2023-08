GCM estoura 'casa bomba' e apreende mais de 3 mil porções de drogas em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba descobriu, nesta sexta-feira (4), uma “casa bomba” no bairro Vila Ursulina, que faz limite com Itaim Paulista, durante patrulhamento preventivo. Durante a operação, foram apreendidas 3.199 porções de drogas, além de R$ 1.453,00 em espécie, dois celulares e uma arma.



Entre as drogas encontradas estão 2.057 pedras de crack, 106 porções de maconha, 96 unidades de K9 e 940 porções de cocaína. Em busca pela residência, as equipes também encontraram um comprovante de depósito no valor de R$ 4.750,00.



"Infelizmente não havia ninguém na residência no momento em que as equipes chegaram ao local. Mesmo assim, todas as investigações serão realizadas pela Polícia afim de descobrir mais informações sobre os responsáveis por essa casa bomba. Nossa GCM fez um belo trabalho e agora a Polícia Civil vai seguir com o caso”, disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Diariamente, a GCM de Itaquá realiza patrulhas preventivas e operações em diferentes bairros do município. Levantamento realizado pela pasta aponta que por dia, são retiradas aproximadamente 200 unidades de drogas das ruas.



“Nossa GCM está preparada, bem equipada e treinada para lidar com diferentes situações. Hoje foi mais um dia de prejuízo ao tráfico de drogas, e aos poucos estamos desarticulando a criminalidade que precisa ser combatida diariamente”, completou o prefeito Eduardo Boigues.



A Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo 153.