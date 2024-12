GCM prende homem por furto de fios e detém suspeito por tentativa de roubo

Agentes da Força Patrulha e do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prenderam, na última terça e sexta-feira (03 e 06/12), um suspeito de furtar fios de um estabelecimento e um outro indivíduo por tentativa de roubo de veículo. Os casos foram encaminhados para Policial Civil.

A ação mais recente teve início por volta das 7h40 quando funcionários de um estabelecimento de reciclagem, localizado no bairro Cidade Miguel Badra, identificaram, pelas câmeras de monitoramento, um homem furtando fios de uma caixa de energia e acionaram a Guarda Civil. Agentes da Força Patrulha se deslocaram até a rua Mário Bochetti e observaram o suspeito fugindo pelos telhados das residências próximas. A equipe o acompanhou até conseguir detê-lo, dentro de uma das casas invadidas. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Dias antes, na terça-feira, os agentes do Canil passavam pela rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) quando flagraram um roubo de veículo em andamento. De imediato, a equipe solicitou o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e verificou a situação. Ao notarem a presença da GCM, os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram a pé, em direção à Vila Monte Sion. Ao chegarem à rua Urbano Rosa da Silveira, um deles subiu nos telhados das casas e seguiu em direção a um terreno baldio na mesma rua, onde foi abordado. O outro não foi localizado. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

Tráfico

Além desses casos, a GCM atendeu duas ocorrências na última quinta-feira (05/12) que resultaram na apreensão de 461 porções de drogas e na prisão de um suspeito por venda de entorpecentes.

O primeiro atendimento ocorreu pouco depois das 8 horas, no momento em que os agentes da Força Patrulha percorriam a região do bairro Cidade Boa Vista. Na mesma hora, eles receberam informações sobre possível comercialização de entorpecentes em um córrego próximo à rua Murilo Mattos Faria. Ao chegarem no endereço, a equipe avistou dois homens que fugiram ao perceber a viatura da corporação, mas, logo em seguida, um dos homens foi detido. No local foi localizado uma bolsa com 61 unidades de cocaína, 93 de maconha, 128 de crack e sete frascos de lança-perfume, totalizando 289 unidades, além de um celular e R$ 34. Ao ser questionado, ele alegou ser usuário e que estava ali consumindo. Diante da suspeita, o homem e o material recolhido foram encaminhados para o 2° Distrito Policial do Boa Vista, onde permaneceu preso.

Mais tarde, às 16h20, guardas do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) trafegavam pela rua Rubens Pimentel Medeiros, no mesmo bairro do caso anterior, quando observaram três indivíduos com comportamento suspeito, mas quando o GPA se aproximou, todos fugiram em direções opostas. Feito uma busca, foi localizado uma sacola plástica com 72 porções de cocaína, 57 de maconha e 43 de crack, totalizando 172 entorpecentes, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a agilidade e a eficiência dos guardas em situações que exigem uma intervenção imediata. “Os agentes demonstraram grande rapidez e precisão ao atuar em casos de roubo e furto em andamento, garantindo que os suspeitos fossem localizados e detidos rapidamente. A prontidão da GCM tem sido fundamental para a segurança da nossa população”, pontuou.