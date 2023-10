Grave acidente deixa homem morto e duas crianças em estado grave na Mogi-Bertioga

Um homem de 47 anos morreu e duas crianças, de cinco e sete anos, ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (11) no quilômetro 80 da Rodovia Mogi-Bertioga, na altura de Biritiba Mirim.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, Fernando José Silvestre estava dirigindo um Subaru Forester no sentido Bertioga da via quando teria tentado fazer uma ultrapassagem em outro veículo, batendo de frente com um Ford Ranger que trafegava no sentido Mogi das Cruzes da rodovia.

A batida resultou na morte de Silvestre ainda no local do acidente. De acordo com a Polícia Militar, as duas crianças – ambas também estavam no Subaru Forester – foram socorridas em estado grave para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi.

No Ford Ranger havia dois homens que, segundo o Boletim de Ocorrência, ficaram feridos sem gravidade. A Polícia Militar informou que eles foram socorridos para um hospital em Bertioga.

O local do acidente foi preservado para a realização de perícia e o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Biritiba Mirim.