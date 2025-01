Guarda Civil Municipal prende suspeitos em ocorrências de motocicleta adulterada e soltura de balão

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na tarde desta segunda-feira (27/01), um homem que circulava com uma motocicleta com irregularidades no chassi, no Jardim Aeroporto. Já no domingo (26/01), um homem foi detido acusado de tentar soltar um balão, prática enquadrada como crime ambiental, no bairro do Cocuera. Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceram à disposição da Justiça.

Na ocorrência desta segunda-feira, o Centro de Operações Integradas (COI) recebeu uma denúncia sobre um homem que circulava em uma motocicleta, em comportamento suspeito, no Jardim Aeroporto. Uma viatura do Canil da Guarda Civil Municipal que estava na região foi acionada e localizou um suspeito, que estava com a mesma vestimenta do denunciado.

Foi feita a abordagem ao homem e, durante a vistoria ao veículo, foi constatado que o chassi da motocicleta estava parcialmente suprimido, o registro do motor se encontrava ilegível, e havia divergências na placa do veículo. Com isso, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o delegado ratificou a voz de prisão. A motocicleta foi apreendida.

Soltura de balão

Já no início da tarde de domingo, uma equipe da Patrulha Ambiental circulava pelo Cocuera, quando foi acionada por um morador, que denunciou a prática de soltura de balões em uma chácara localizada em uma travessa da estrada Yamashita. A viatura se deslocou para o ponto citado e flagrou o acusado em um campo de futebol, já com uma fonte de calor para encher o balão com ar quente e soltá-lo.

Ao avistar a viatura, o homem tentou esconder o balão, que ficou danificado. Durante a abordagem, ele confessou a prática, dizendo saber não ser certo soltar balões. O objeto foi apreendido pelos guardas civis municipais e encaminhado à Polícia Civil, para fazer parte do registro.

“Soltar balões é um crime ambiental que traz muitos riscos para a população, para o meio ambiente e também pode causar prejuízos, uma vez que estes objetos podem cair em casas, estruturas públicas, empresas, comércios ou áreas de mata, causando incêndios. Além disso, podem trazer perigo para o tráfego aéreo ou prejudicar serviços essenciais, como o de fornecimento de energia elétrica”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A população pode entrar em contato com Guarda Civil Municipal por meio do telefone 153, que atende 24 horas por dia.