Guarda Municipal detém quatro e recupera duas motocicletas furtadas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu três indivíduos e apreendeu um adolescente por furtarem duas motocicletas dentro da garagem de um condomínio que fica no bairro Jardim Casa Branca. O crime aconteceu por volta das 4 horas desta terça-feira (10/12) e as detenções ocorreram ao longo do dia em buscas realizadas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) com o apoio da Força Patrulha, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

Uma das motocicletas furtadas pelos criminosos pertence a um agente da GCM e outra é de um morador do mesmo prédio. Segundo a corporação, o guarda foi até a garagem do condomínio para buscar o veículo para trabalhar e não o encontrou. O mesmo ocorreu com o morador, que sentiu falta do bem ao entrar na garagem.

As vítimas recorreram às câmeras de monitoramento do condomínio e acompanharam a ação dos criminosos. A quadrilha utilizou um controle do portão e teve acesso ao condomínio a pé. Os indivíduos, então, pegaram as motocicletas e fugiram do local.

O caso foi repassado à Central de Comunicação da Guarda Civil Municipal (CcomGCM) por volta das 8 horas e os agentes iniciaram as buscas. Equipes da Força Patrulha realizavam um patrulhamento pela estrada do Yamane, na Vila Barros, quando, por volta das 10 horas, localizaram uma das motocicletas, de propriedade do morador. Ele foi comunicado e teve a moto restituída em seguida.

Quando retornavam para o patrulhamento, as equipes foram acionadas para dar apoio ao GPA na localização da segunda motocicleta, encontrada em um terreno baldio durante buscas na estrada dos Fernandes, no Jardim Casa Branca. Quando chegaram ao local, os agentes surpreenderam dois dos indivíduos, que haviam retornado para buscar o veículo. Eles foram rendidos e, durante a conversa com os GCMs, entregaram um dos integrantes da quadrilha.

Os agentes então foram até a residência e localizaram o terceiro suspeito, que confessou o crime. Na casa, foram encontradas duas armas de fogo falsas, que foram apreendidos pelas equipes da GCM. O homem, ao ser indagado, acabou entregando um quarto integrante da quadrilha, que era funcionário de um mercado que fica nas imediações do Jardim Casa Branca. O homem também foi preso enquanto estava trabalhando.

Os quatro foram levados para a Delegacia Central de Polícia de Suzano, onde permaneceram detidos. A motocicleta do policial, encontrada pelo GPA, foi devolvida ao agente. O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, parabenizou os agentes pelo trabalho. “Essa é mais uma grande ação da nossa GCM, que conseguiu recuperar as duas motocicletas furtadas e deter quatro indivíduos. Parabenizo a todos pelo excelente trabalho realizado”, declarou o chefe da pasta.