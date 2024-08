Homem é esfaqueado durante briga em Itaquá

Um homem foi esfaqueado durante uma briga na Rua Jandaia, no Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba. O caso ocorreu em frente a um mercado, por volta das 18h25, desta quarta-feira (21). O homem foi socorrido em estado grave ao Hospital Santa Marcelina.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O), um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) estava próximo ao estabelecimento quando percebeu uma briga. A princípio, dois homens estavam rolando no chão. Durante a confusão, várias pessoas se aglomeraram. Neste momento, um homem que estava com uma faca desferiu golpes em um dos indivíduos, enquanto outro segurava.

A vítima foi golpeada três vezes. Os golpes atingiram a região abdominal e, além disso, o homem estava com um joelho quebrado. O homem que esfaqueou a vítima se identificou como irmão do rapaz que segurou a vítima e fugiu do local. A polícia o identificou, mas até o momento não foi localizado. A outra pessoa envolvida na briga apresentava escoriações e foi contida pelo agente e por populares. Na sequência, ele foi levado para um posto de saúde e, posteriormente, até a Delegacia de Itaquá.

Ainda segundo o B.O, uma testemunha relatou que a briga começou após um homem, “aparentemente embriagado”, pegar alguns produtos da prateleira e não queria pagar por eles. Neste momento, uma outra pessoa percebeu a confusão e passou a defender o homem e ofender os funcionários da padaria. Na sequência, o marido de uma funcionária foi tirar satisfação. Foi quando a briga começou. Em dado momento, um dos agressores segurou a vítima, enquanto seu irmão desferiu os golpes de faca e fugiu. O segundo agressor foi contido por populares até a chegada da viatura.

Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. Seu irmão teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquá.