Homem é preso após ameaçar mulher com faca, reage e quebra viatura da GCM em Suzano

A Polícia Civil de Suzano prendeu em flagrante um homem que foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) após invadir o carro de uma mulher e tentar forçá-la a dirigir na manhã de quarta-feira (8) nas imediações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher estava com o carro no local quando o indivíduo entrou de repente e, com uma faca, começou a ameaçar a vítima.

A mulher começou a gritar, chamando a atenção de funcionários da instituição, que foram para fora para tentar ajudar. Neste momento, o criminoso saiu do carro e fugiu.

Os guardas foram acionados por volta das 11h35 para irem ao local. Eles encontraram o indivíduo na altura da Rua Rio Grande do Norte, no Jardim Colorado. Com o indivíduo, foi localizada a faca usada pelo suspeito no crime.

O homem foi algemado e colocado na viatura. No veículo, ele começou a se debater e a xingar os agentes, inclusive quebrando o veículo. De acordo com o documento, o homem aparentava estar sob efeito de álcool ou outra substância.

Ele foi levado para a Delegacia Central de Suzano, onde continuou gritando e batendo nas grades da cela de triagem. Foi autuado em flagrante por dano, resistência e extorsão, permanecendo preso.