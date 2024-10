Homem é preso por tentativa de feminicídio em Ferraz

Um homem, de 43 anos, foi preso por suspeita de cometer uma tentativa de feminicídio contra a companheira, na noite desta terça-feira (1), em Ferraz de Vasconcelos.

A equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de um casal discutindo na Rua Josefa Alves dos Santos, na Vila São Paulo.

No local, a vítima explicou que discutiu com o companheiro após chegar do trabalho e, em seguida, foram dormir. O suspeito pediu que a vítima fosse buscar a filha na casa da mãe, onde vive no andar superior do imóvel, mas ela se recusou. Nesse momento, ele começou a ameaçá-la, dizendo: "Eu vou te matar, e se for para ser preso novamente, seria pelo homicídio dela".

Segundo a vítima, o suspeito jogou um frasco de álcool na cama, mas ela conseguiu se desvencilhar. Depois os dois começaram a discutir em via pública.