Homem é preso suspeito de cometer ato libidinoso em Mogi

Um homem foi preso na noite deste sábado (14), em Mogi das Cruzes, suspeito de cometer ato libidinoso. Ele teria se masturbado na frente de crianças. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu no bairro de Jundiapeba.

Segundo a mulher que solicitou a equipe policial, ela havia ido até o mercado com seu esposo, deixando sua sobrinha de cinco anos sob os cuidados de uma vizinha. Ao retornar, a criança e outros menores disseram que um vizinho foi visto em trajes íntimos, se masturbando, ao mesmo tempo que chamava as crianças para se aproximarem para “brincar”.

Quando questionado pela polícia, o indivíduo negou a conduta, alegando que foi brincadeiras inventadas pelas crianças. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária onde permaneceu preso à disposição da Justiça.