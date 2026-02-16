Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso suspeito de cometer ato libidinoso em Mogi

Menores relataram que ele os chamou para "brincar"

16 fevereiro 2026 - 13h31Por da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso na noite deste sábado (14), em Mogi das Cruzes, suspeito de cometer ato libidinoso. Ele teria se masturbado na frente de crianças. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu no bairro de Jundiapeba.

Segundo a mulher que solicitou a equipe policial, ela havia ido até o mercado com seu esposo, deixando sua sobrinha de cinco anos sob os cuidados de uma vizinha. Ao retornar, a criança e outros menores disseram que um vizinho foi visto em trajes íntimos, se masturbando, ao mesmo tempo que chamava as crianças para se aproximarem para “brincar”.

Quando questionado pela polícia, o indivíduo negou a conduta, alegando que foi brincadeiras inventadas pelas crianças. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

