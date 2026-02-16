Homem portando 362 porções de drogas é preso em flagrante por tráfico em Santa Isabel

Um homem foi preso em flagrante, na noite deste domingo (15), por tráfico de drogas, em Santa Isabel. Ele portava 362 porções de drogas, entre papelotes e eppendorfs (pinos) de cocaína e pedras de crack.

De acordo com as informações da polícia, os agentes estavam realizando operação para combater o tráfico de drogas no Bairro do Cruzeiro, local que recebeu denúncias de tráfico.

Quando percebeu a presença da polícia, o homem jogou uma bolsa preta no mato. Os policiais conseguiram abordar o suspeito, que apresentou nervosismo e foi algemado.

Em revista da mochila, os policiais encontraram 223 papelotes de cocaína, 119 pinos de cocaína e 20 pedras de crack, além de um celular. Todos os itens foram apreendidos. De acordo com a perícia, a massa de cocaína era de 215,8 gramas.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial de Arujá, onde ficou preso.