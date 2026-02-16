Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem portando 362 porções de drogas é preso em flagrante por tráfico em Santa Isabel

Suspeito portava papelotes e eppendorfs de cocaína, além de pedras de crack

16 fevereiro 2026 - 16h45Por Gabriel Vicco - da Redação
Um homem foi preso em flagrante, na noite deste domingo (15), por tráfico de drogas, em Santa Isabel. Ele portava 362 porções de drogas, entre papelotes e eppendorfs (pinos) de cocaína e pedras de crack.

De acordo com as informações da polícia, os agentes estavam realizando operação para combater o tráfico de drogas no Bairro do Cruzeiro, local que recebeu denúncias de tráfico. 

Quando percebeu a presença da polícia, o homem jogou uma bolsa preta no mato. Os policiais conseguiram abordar o suspeito, que apresentou nervosismo e foi algemado.

Em revista da mochila, os policiais encontraram 223 papelotes de cocaína, 119 pinos de cocaína e 20 pedras de crack, além de um celular. Todos os itens foram apreendidos. De acordo com a perícia, a massa de cocaína era de 215,8 gramas.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial de Arujá, onde ficou preso.