Homem solta Pitbull em GCMs e ajuda na fuga de irmão suspeito de violência doméstica

Um homem, irmão de um suspeito de violência doméstica, soltou intencionalmente um cão da raça Pitbull para atacar uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes nesta quarta-feira (11). Segundo o boletim de ocorrência, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo o descumprimento de medida protetiva com urgência e, na casa do suspeito, sofreram o ataque do cachorro.

O suspeito conseguiu fugir e foi dada voz de prisão a seu irmão, dono do cão e responsável por ordenar o ataque. Um dos guardas foi mordido na mão esquerda, na perna direita e na nádega esquerda. Ele foi encaminhado à UPA do Rodeio, única unidade do município que dispõe de vacina antirrábica, onde foi medicado e imunizado.

Já o irmão do suspeito, que apresentava pequena lesão na mão direita, também foi conduzido previamente à UPA do Rodeio para atendimento médico antes de ser apresentado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Violência Doméstica

A ex-companheira do suspeito, com quem tem uma filha de três anos e onze meses, acionou a Patrulha Maria da Penha pois o homem teria a agredido, ameaçado de morte e levado sua filha, cuja guarda é deferida à mãe. A equipe deslocou-se imediatamente ao local, onde, em contato com a mulher, confirmou os fatos, informando que, embora tenha sofrido agressões, não apresentava lesões aparentes.

Após confirmação de que a medida protetiva estava vigente, os GCMs, com apoio da equipe de supervisão dirigiram-se à residência do autor. No local, o suspeito aproximou-se ainda dentro da casa e, após ser solicitado que saísse à rua para conversar, concordou, começou a abrir o portão, mas logo recuou e tentou fechá-lo.

Considerando que se encontrava, em tese, em estado flagrancial, a equipe impediu o fechamento do portão e adentrou o quintal para detê-lo. No momento, o irmão do suspeito, intencionalmente soltou o cão da raça Pitbull e instigou o animal a atacar a equipe.

Após deterem o irmão do suspeito e conterem o animal, a filha da mulher foi resgatada.