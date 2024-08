Homem tenta furtar loja em Mogi, se esconde atrás de sacos de lixo e é preso pela PM

Um homem foi preso suspeito de tentar furtar uma loja no Centro de Mogi das Cruzes. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada para averiguação na Rua Doutor Ricardo Vilela. Ao chegarem no local, os policiais ouviram um barulho no interior de uma loja.

Os agentes entraram em contato com o gerente do estabelecimento, que franqueou a entrada dos policiais. Dentro da loja, os policiais encontraram o homem escondido atrás dos sacos de lixo, que estavam em um corredor.

O suspeito foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.