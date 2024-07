Idoso é baleado em Itaquá

Um homem, de 62 anos, morreu após ser baleado, neste domingo (20), no Jardim Joseli, em Itaquaquecetuba.



Policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram a vítima com sinais de ferimento de disparos de arma de fogo no tórax. O autor não foi identificado.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o local foi periciado. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou assessoramento ao Setor de Homicídios da Seccional de Mogi das Cruzes.