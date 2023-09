Incêndio em empresa de produtos químicos foi provocado por problema em reator, diz Polícia

ATUALIZADO ÀS 17H29

O galpão de uma empresa de produtos químicos explodiu no início da tarde desta segunda-feira (11) na Rua Guarapari, na Vila Varela, em Poá. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por funcionários da empresa.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, um representante da empresa disse à Polícia que um problema em um reator provocou uma fagulha que teria iniciado o incêndio.

Havia um grande estoque de solvente em uma área estimada de 400 metros quadrados. Alguns barris de 200 litros com o material inflamável explodiram com as chamas.

À reportagem do DS, o major Matheus Ferreira Lopes, do 17° Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes, disse que 12 viaturas da corporação foram mobilizadas para atenderem a ocorrência, incluindo equipes de Suzano, Mogi e São Paulo.

“Fomos acionados para um incêndio em uma empresa química. Não tínhamos mais dados no momento, tínhamos que duas pessoas foram socorridas. No primeiro momento, o cuidado era para que esse incêndio não se propagasse para outros galpões. Depois avançamos com os combates. Mesmo com algumas explosões, o pessoal conseguiu conter o incêndio”, relatou.

O chamado foi feito por volta das 14h38. Segundo o major, as chamas demoraram cerca de 1h20 para serem controladas. Um funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e representantes da empresa disseram à reportagem que as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. O Corpo de Bombeiros não soube informar se havia mais pessoas dentro do galpão no momento do incêndio, já que as vítimas já haviam sido socorridas quando as equipes chegaram.

Uma densa fumaça preta tomou conta do céu de Poá durante o incêndio, chamando a atenção de quem passava próximo ao local. Por volta das 16h30, as chamas já haviam sido controladas. Uma perícia será realizada no local.

A reportagem do DS busca informações sobre o estado de saúde das duas vítimas socorridas.