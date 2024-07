Mãe denuncia idoso por crime sexual contra o filho de 8 anos em Ferraz

Uma mãe de um menino de oito anos denunciou um idoso, de 74 anos, por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em abril, mas a denúncia foi feita no último domingo (30), em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), agentes da Polícia Militar (PM) encaminharam ambos para a delegacia do município, onde foram ouvidos. O suspeito, que não teve a identidade revelada, negou o crime.

De acordo com a pasta, a mulher contou aos policiais que o crime teria ocorrido no dia 16 de abril. Foram solicitados exames e encaminhamento ao Hospital da Mulher para a vítima. Segundo a SSP, uma investigação está em andamento para apurar os fatos. A pasta preservou maiores detalhes pelo fato da ocorrência envolver menor de idade.

Segundo a PM, a mãe notou algumas mudanças no comportamento do menino e decidiu questioná-lo. Foi quando a mãe soube do abuso. Ainda segundo a polícia, o garoto relatou que um dos episódios ocorreu em uma confraternização da família. Na ocasião, o homem levou a criança para um imóvel e cometeu o crime. A mulher, então, procurou o suspeito e o encontrou em um bar da cidade. Neste momento, acionou a polícia, que foram até o local e abordaram o idoso.