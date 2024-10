Motoboy é baleado durante entrega em Itaquá

Um motoboy foi baleado durante uma entrega na noite deste sábado (19), em Itaquaquecetuba. Guardas Civis Municipais prestaram apoio na ocorrência.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os GCMs estavam em patrulha na Estrada do Pinheirinho quando um homem pediu ajuda para levar a vítima ao Hospital Santa Marcelina. O motoboy tinha um ferimento causado por arma de fogo e havia sido atingido enquanto fazia uma entrega no mesmo local.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) mas ainda não obteve retorno.