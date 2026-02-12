Motociclista é atropelado por caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá

Um motociclista morreu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do quilômetro 202,800, no município de Arujá, após cair e ser atropelado por um caminhão na manhã nesta quinta-feira (12). Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, concessionária responsável pela via, a equipe acionada constatou a morte no local.

Atualmente, a faixa 2 (à direita) está interditada para atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos necessários. Há registro de aproximadamente 4 km de congestionamento no trecho. Equipes permanecem no local para atendimento e sinalização do tráfego.