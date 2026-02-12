Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Arujá

Motociclista é atropelado por caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá

Segundo a RioSP concessionária responsável pela via, a equipe acionada constatou a morte no local

12 fevereiro 2026 - 11h28Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motociclista é atropelado por caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em ArujáMotociclista é atropelado por caminhão na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista morreu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do quilômetro 202,800, no município de Arujá, após cair e ser atropelado por um caminhão na manhã nesta quinta-feira (12). Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, concessionária responsável pela via, a equipe acionada constatou a morte no local.

Atualmente, a faixa 2 (à direita) está interditada para atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos necessários. Há registro de aproximadamente 4 km de congestionamento no trecho. Equipes permanecem no local para atendimento e sinalização do tráfego.