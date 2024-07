Motociclista morre ao perder controle da moto na rodovia Pedro Eroles

Um motociclista, de 42 anos, morreu após perder o controle da moto e cair para baixo de u de um caminhão que trafegava na via contrária na rodovia Pedro Eroles, em Mogi das Cruzes



O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16). A vítima teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o garupa, também de 42, foi socorrido ao Pronto-Socorro com ferimentos leves.



O condutor do caminhão realizou teste de bafômetro, que resultou negativo. Foi solicitada perícia ao local e às vítimas.



O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.