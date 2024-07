Motorista morre em batida entre dois caminhões na Ayrton Senna

Um motorista morreu após dois caminhões colidirem, na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia Ayrton Senna (SP 070), no km 51, em Mogi das Cruzes.

Um caminhão, que seguia no sentido oeste, colidiu com a traseira de outro caminhão. O condutor do primeiro caminhão ficou preso às ferragens e, infelizmente, não sobreviveu ao impacto, vindo a óbito ainda no local. Outro motorista ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência. Duas viaturas foram deslocadas para prestar apoio. A equipe de socorro informou que um médico da Ecopistas, responsável pelo atendimento na rodovia, confirmou a morte do condutor.

A faixa 03 da Ayrton Senna está parcialmente interditada e o local permanece preservado para a chegada da perícia. Segundo a Ecopistas, na batida não houve tombamento ou derramamento de carga.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento.