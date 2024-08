Mulher atira contra o companheiro, em Suzano, após briga e agressão

Após uma suposta briga e agressão, uma mulher atirou contra seu próprio companheiro com uma arma. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (5) em um condomínio na Vila Urupês, em Suzano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o casal teria brigado por ciúmes e o homem passou a enforcar a mulher, que disparou duas vezes contra ele e uma vez para cima para “assustar” e “sem intenção” de acertá-lo.

Quando a polícia chegou ao local, a vítima estava sendo socorrida pelo síndico do condomínio, enquanto a mulher estava sendo contida. Policiais encaminharam a suspeita para a delegacia enquanto outra equipe permaneceu no local.

No condomínio foram encontradas as chaves do apartamento do casal. Dentro da casa foi encontrada uma arma fria, calibre .38 com seis munições, sendo três deflagradas. Esta arma foi utilizada no crime.

Em cima da cama do casal foi encontrada uma caixa com 32 munições calibre .38, além de oito balas usadas. Dentro do guarda-roupas foi encontrado outra arma fria com seis cartuchos íntegros, dois simulacros de arma de fogo, dois coldres, um cinto para colocar munições, um soco inglês e um cofre portátil trancado.

ARMA

A vítima informou que não sabe de quem é a arma utilizada pela suspeita, além de desconhecer todas as armas e o cofre portátil localizados no apartamento.

A suspeita disse desconhecer todos os objetos encontrados no apartamento. Sobre o cofre portátil, a mulher alegou ter comprado para que seu companheiro guardasse dinheiro.

ARMAS E MUNIÇÕES

As armas e munições foram apreendidas e foi requisitada perícia ao Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes.

Os simulacros, coldres e demais objetos também foram apreendidos, assim como o celular, cartão e chaves da suspeita.

A vítima segue internada na Santa Casa de Suzano.