Mulher denuncia agressão de pai e irmão em Suzano; armas são apreendidas

Uma mulher denunciou violência doméstica realizada por seu pai e seu irmão, na tarde desta quinta-feira (25), em Suzano. De acordo com informações preliminares, foram apreendidas cerca de 16 armas.

A vítima teria acionado o 190, alegando a agressão de seus parentes, que estavam armados. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a vítima tinha medida protetiva contra um dos dois agressores. A viatura foi até o local e constatou as armas, que foram apreendidas.

Os envolvidos no caso foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. O DS segue apurando para ter mais detalhes do caso.