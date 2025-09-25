Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 25 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 25/09/2025
Polícia

Mulher denuncia agressão de pai e irmão em Suzano; armas são apreendidas

Informações preliminares constam que foram apreendidas cerca de 16 armas

25 setembro 2025 - 18h42Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Mulher denuncia agressão de pai e irmão em Suzano; armas são apreendidasMulher denuncia agressão de pai e irmão em Suzano; armas são apreendidas - (Foto: Guynever Maropo/Arquivo DS)

Uma mulher denunciou violência doméstica realizada por seu pai e seu irmão, na tarde desta quinta-feira (25), em Suzano. De acordo com informações preliminares, foram apreendidas cerca de 16 armas.

A vítima teria acionado o 190, alegando a agressão de seus parentes, que estavam armados. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a vítima tinha medida protetiva contra um dos dois agressores. A viatura foi até o local e constatou as armas, que foram apreendidas.

Os envolvidos no caso foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. O DS segue apurando para ter mais detalhes do caso.