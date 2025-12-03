Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mulher esfaqueia companheiro em Mogi

Homem foi socorrido; suspeita confessou crime

03 dezembro 2025 - 10h44Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após esfaquear o companheiro, de 28 anos, na manhã desta terça-feira (2), dentro de uma residência no bairro Jardim Universo, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender à ocorrência. No local, encontraram a suspeita que, ao ser questionada, confessou o crime.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. A GCM encaminhou a mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificação de possíveis ferimentos e, após ser liberada pela equipe médica, foi conduzida à Central de Flagrantes.

O caso foi registrado como lesão corporal no plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

