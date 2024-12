Nove pessoas são presas pela GCM em atendimentos na sexta-feira e no sábado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu cinco ocorrências na sexta-feira e no sábado da última semana (13 e 14/12) que resultaram na prisão de nove indivíduos, na recuperação de três motocicletas com queixa de roubo e de um automóvel furtado, além da localização de uma arma falsa que estava com um dos detidos. Os casos foram encaminhados à Polícia Civil.

O primeiro atendimento ocorreu por volta das 8h20 quando agentes da Força Patrulha receberam informações de que, na rua Doutor Anis Fadul, no bairro Vila Maluf, um homem estava tentando dar partida em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha. A equipe foi até o local, localizou o indivíduo e, ao abordá-lo, percebeu que ele apresentava sinais de embriaguez. Questionado sobre a origem do veículo, inicialmente o homem não soube dizer o nome do proprietário, mas depois afirmou que a moto pertencia a um conhecido que estaria em sua casa.

Diante das inconsistências, os guardas levaram o suspeito e a motocicleta ao 2° Distrito Policial do Boa Vista, onde foi solicitado um exame de sangue para confirmar o consumo de álcool. O responsável pelo veículo compareceu à delegacia para buscar a moto, já o suspeito foi detido e multado por dirigir sob a influência de álcool.

Mais tarde, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) realizava um patrulhamento pela rua Milton Pereira Vidal, no Sesc, por volta das 17 horas, quando observou marcas de pneus que adentravam uma área de mata próxima da via. Para verificar a situação, os guardas entraram na mata e localizaram uma motocicleta Honda Elite, vermelha. Ao consultarem os dados, constataram que a moto havia sido roubada. A Honda foi então encaminhada à Delegacia de Polícia Central.

Mais tarde, às 22 horas, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) percorriam a região do Suzanópolis e, ao chegarem à rua Doutor José Santos Neto, avistaram três homens discutindo ao lado de uma motocicleta. Para entender a situação, a equipe decidiu pela abordagem e um dos indivíduos disse que sua motocicleta Honda CG, prata, havia sido roubado por aqueles dois rapazes, e que ele avistou os acusados e foi tirar satisfação.

A equipe realizou a consulta de dados que confirmaram a versão da vítima. Os dois sujeitos foram presos e levados para a Delegacia Central.

Já no sábado, o primeiro caso foi atendido pelo Canil da corporação, por volta das 14 horas. Os guardas receberam informações de que populares haviam contido um homem na rua Alegre, na Vila São Francisco, por furtar um Hyundai HB20, preto. Os munícipes relataram que, durante a tentativa de escapar, o suspeito colidiu com um Fiat Uno e, em seguida, abandonou o veículo furtado, tentou fugir a pé, mas foi contido pela população. O homem confessou o crime e foi levado à Delegacia Central, enquanto o veículo foi restituído ao seu dono.

Por fim, no último caso, os guardas da Romu trafegavam pela Cidade Miguel Badra e, ao entrarem na rua Dez, pouco depois das 22 horas, avistaram cinco indivíduos mexendo em uma Honda PCX, azul. Ao perceberem a presença da GCM, os homens fugiram para um corredor e tentaram invadir uma residência, mas foram detidos em seguida. Durante a abordagem, foi localizada uma arma falsa com um dos suspeitos e, na consulta da placa da motocicleta, foi constatado que ela havia sido roubada. Todos os indivíduos foram presos e encaminhados à Delegacia Central.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a quantidade de atendimentos feitos pela GCM destaca a eficácia da atuação da corporação e a agilidade no enfrentamento das situações. “Essas ações destacam a importância de manter a presença constante e a fiscalização em pontos estratégicos da cidade, o que tem contribuído para a redução de crimes e para o aumento da confiança da população nas forças de segurança”, afirmou o chefe da pasta.