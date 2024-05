Operação da GCM resulta em sete motocicletas recolhidas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por intermédio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou uma operação de fiscalização na estrada dos Fernandes, no bairro Jardim Casa Branca, que resultou no recolhimento de sete veículos irregulares, os quais foram encaminhados ao pátio municipal.

A atividade, que ocorreu no último dia 5 (domingo), logo após a meia-noite, em parceria com a Polícia Militar, teve como objetivo retirar de circulação veículos em mau estado de uso, com documentações irregulares e que não possuíam os equipamentos de segurança obrigatórios. Ao todo, foram recolhidas sete motocicletas, sendo seis da marca Honda, incluindo os modelos Twister, Start, Fan, CG e Titan, além de uma BMW, GS. Os proprietários foram notificados e receberam orientações sobre as infrações cometidas, as quais resultaram na aplicação das multas.

Horas antes, no sábado (04/05), os agentes da Romu transitavam pela rua Paulo Ernani Braga, no Jardim São José, às 21h20, quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda XRE, de cor vermelha, sem capacete. O motociclista foi abordado e, durante a pesquisa, foi constatado que ele não possuía carteira de habilitação. As sanções pertinentes foram aplicadas e o veículo foi encaminhado ao pátio.

Veículo furtado

Ainda no sábado, por volta das 21 horas, a equipe da Romu foi informada sobre o furto de uma moto Honda XRE, preta, ocorrido minutos antes na área central. De imediato, os guardas iniciaram rondas e conseguiram localizar o veículo abandonado na rua Campo Salles, no centro. O proprietário compareceu ao local e teve seu veículo restituído após a confirmação dos documentos necessários.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a maioria das apreensões se deu devido a irregularidades na documentação ou à ausência de equipamentos obrigatórios. “As equipes estavam posicionadas em um ponto estratégico da cidade, visando aumentar a segurança da população. É de conhecimento de todos que veículos irregulares representam um risco de acidentes, seja por dirigir sem habilitação ou pela falta de equipamentos de segurança. Portanto, considero um sucesso as ações da GCM, inclusive na recuperação da motocicleta que havia sido furtada”, declarou o chefe da pasta