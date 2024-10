Polícia prende suspeito com veículo furtado em Mogi

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (30, por receptação de veículo furtado. O suspeito alugava um espaço para que outro homem guardasse um carro em Mogi das Cruzes.



A equipe policial estava em patrulhamento na Rua Alfredo Crestana, em Jundiapeba, quando avistou uma caminhonete na garagem de uma casa, semelhante a um veículo furtado na cidade de Sumaré/SP em 29 de outubro de 2024.



Os policiais acionaram o proprietário do imóvel, que autorizou a entrada. Após a inspeção, foi constatado que se tratava realmente do veículo furtado. Ao ser questionado, o dono do local informou que aluga o espaço para uma pessoa conhecida, que costuma guardar o veículo ali. Esse homem, no entanto, não foi localizado.



O proprietário do imóvel foi conduzido, junto com o veículo recuperado, à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.